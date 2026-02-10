Nippon Chemi-Con präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Chemi-Con hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 44,11 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,000 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 35,90 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Chemi-Con 30,91 Milliarden JPY umgesetzt.

