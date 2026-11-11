Nippon Chemi-Con: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nippon Chemi-Con hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 37,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 20,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Nippon Chemi-Con hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 33,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at