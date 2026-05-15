Nippon Chemical Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Chemical Industrial präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 121,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 24,28 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Chemical Industrial in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,74 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 331,39 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 290,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 38,84 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 40,18 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at