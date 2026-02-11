Nippon Chemical Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Chemical Industrial hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 57,01 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 80,83 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,35 Prozent auf 9,44 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at