Nippon Chemical Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nippon Chemical Industrial präsentierte in der am 10.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Das EPS wurde auf 32,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 79,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,04 Prozent auf 8,93 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at