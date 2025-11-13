|
Nippon Chemical Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Nippon Chemical Industrial hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,05 JPY. Im Vorjahresviertel waren 43,15 JPY je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 10,05 Milliarden JPY, gegenüber 10,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,43 Prozent präsentiert.
