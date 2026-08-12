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12.08.2026 06:31:29
Nippon Chemical Industrial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nippon Chemical Industrial hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 104,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 137,74 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,95 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,04 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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