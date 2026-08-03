Nippon Chemiphar gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Chemiphar hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Nippon Chemiphar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 26,46 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 62,98 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,86 Prozent auf 8,18 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Chemiphar 8,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at