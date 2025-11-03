Nippon Chemiphar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Chemiphar hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 17,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -47,350 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,68 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nippon Chemiphar einen Umsatz von 7,63 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at