Nippon Chemiphar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nippon Chemiphar lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 24,67 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nippon Chemiphar 71,90 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 8,83 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,26 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 54,81 JPY beziffert, während im Vorjahr 81,72 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 33,09 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 32,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at