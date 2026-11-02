Nippon Chemiphar stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nippon Chemiphar hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 115,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -17,710 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,64 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at