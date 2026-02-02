Nippon Chemiphar: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Chemiphar präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,21 JPY gegenüber 22,08 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Chemiphar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at