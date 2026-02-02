|
02.02.2026 06:31:29
Nippon Chemiphar: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nippon Chemiphar präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,21 JPY gegenüber 22,08 JPY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Chemiphar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!