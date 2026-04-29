Nippon Chutetsukan KK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nippon Chutetsukan KK hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Chutetsukan KK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 28,39 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Nippon Chutetsukan KK -71,700 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Nippon Chutetsukan KK im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,94 Milliarden JPY im Vergleich zu 16,93 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at