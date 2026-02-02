Nippon Chutetsukan KK gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Chutetsukan KK hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,72 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,10 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4,25 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at