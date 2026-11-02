Nippon Chutetsukan KK präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Chutetsukan KK hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 70,32 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -19,630 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4,61 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at