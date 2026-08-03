Nippon Chutetsukan KK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nippon Chutetsukan KK präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 10,07 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 9,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Nippon Chutetsukan KK mit einem Umsatz von insgesamt 3,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,50 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at