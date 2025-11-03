Nippon Chutetsukan KK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Chutetsukan KK stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 19,63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -22,990 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Nippon Chutetsukan KK mit einem Umsatz von insgesamt 3,98 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,10 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at