Nippon Chuzo KK: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Chuzo KK hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 44,72 JPY, nach -7,660 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 3,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at