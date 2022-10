Nippon Chuzo KK hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippon Chuzo KK präsentierte in der am 27.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Nippon Chuzo KK hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,430 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19,13 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,97 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,17 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at