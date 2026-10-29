Nippon Chuzo KK präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Chuzo KK lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 87,72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 44,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nippon Chuzo KK mit einem Umsatz von insgesamt 3,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 29,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at