26.01.2026 06:31:29
Nippon Chuzo KK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Nippon Chuzo KK äußerte sich am 23.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Nippon Chuzo KK hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,44 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,48 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,97 Prozent zurück. Hier wurden 2,98 Milliarden JPY gegenüber 3,77 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
