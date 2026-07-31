Nippon Chuzo KK vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon Chuzo KK hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 14,12 JPY gegenüber 1,49 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Nippon Chuzo KK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,62 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at