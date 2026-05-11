Nippon Commercial Development: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Nippon Commercial Development präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 42,36 JPY, nach 88,11 JPY im Vorjahresvergleich.

Nippon Commercial Development hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,57 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 52,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at