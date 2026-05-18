18.05.2026 06:31:29

Nippon Computer Dynamics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Computer Dynamics äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 74,54 JPY. Im Vorjahresviertel waren 50,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent auf 8,38 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 227,73 JPY. Im Vorjahr waren 232,95 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 30,87 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Nippon Computer Dynamics einen Umsatz von 30,11 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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