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09.11.2026 06:31:29
Nippon Computer Dynamics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Computer Dynamics hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 58,47 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Computer Dynamics ein EPS von 57,77 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 7,70 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,65 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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