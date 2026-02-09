|
Nippon Computer Dynamics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Nippon Computer Dynamics hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67,22 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Computer Dynamics 65,33 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,54 Milliarden JPY ausgewiesen.
