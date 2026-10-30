Nippon Computer System mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nippon Computer System ließ sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nippon Computer System die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,36 JPY gegenüber 35,57 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at