Nippon Concrete Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Concrete Industries gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,11 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Concrete Industries 0,520 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,44 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 13,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at