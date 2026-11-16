Nippon Concrete Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nippon Concrete Industries hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,33 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Concrete Industries ein EPS von 5,77 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,78 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at