Nippon Crucible: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Crucible hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,47 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,77 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Nippon Crucible mit einem Umsatz von insgesamt 2,81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at