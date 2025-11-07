Nippon Crucible gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nippon Crucible hat am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,66 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at