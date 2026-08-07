Nippon Crucible präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Crucible präsentierte in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,56 JPY. Im Vorjahresviertel waren 8,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,74 Milliarden JPY – ein Plus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Crucible 2,35 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at