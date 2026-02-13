Nippon Crucible vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon Crucible hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24,31 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,72 Prozent auf 2,54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at