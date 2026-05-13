Nippon Denko gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Denko hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4,50 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nippon Denko noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,42 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 19,38 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at