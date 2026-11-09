Nippon Denko präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Denko präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 10,49 JPY. Im letzten Jahr hatte Nippon Denko einen Gewinn von -0,170 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,76 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,12 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at