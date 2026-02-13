13.02.2026 06:31:29

Nippon Denko präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Denko hat am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,45 JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,41 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 10,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,70 JPY, nach 22,91 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,22 Prozent auf 77,28 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

