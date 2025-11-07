Nippon Denko: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nippon Denko stellte am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,17 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 7,32 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Denko im vergangenen Quartal 19,76 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Denko 19,98 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at