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03.08.2026 06:31:29
Nippon Densetsu Kogyo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Nippon Densetsu Kogyo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,73 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,13 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,97 Milliarden JPY – ein Plus von 15,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nippon Densetsu Kogyo 30,23 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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