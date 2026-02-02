Nippon Densetsu Kogyo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippon Densetsu Kogyo hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 87,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,19 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Densetsu Kogyo im vergangenen Quartal 56,87 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Densetsu Kogyo 49,39 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at