Nippon Densetsu Kogyo präsentierte Quartalsergebnisse

Nippon Densetsu Kogyo hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 38,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Nippon Densetsu Kogyo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 42,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at