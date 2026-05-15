Nippon Dry-Chemical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nippon Dry-Chemical präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Nippon Dry-Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 36,48 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 50,21 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Nippon Dry-Chemical im vergangenen Quartal 17,51 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nippon Dry-Chemical 18,21 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 189,61 JPY gegenüber 147,67 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 60,52 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 55,73 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at