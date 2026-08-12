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12.08.2026 06:31:29
Nippon Dry-Chemical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Nippon Dry-Chemical hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,83 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nippon Dry-Chemical ein EPS von 37,34 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 13,26 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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