Nippon Dry-Chemical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nippon Dry-Chemical hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 286,13 JPY. Im Vorjahresviertel waren 162,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Dry-Chemical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,41 Milliarden JPY im Vergleich zu 13,84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at