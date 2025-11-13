Nippon Dry-Chemical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nippon Dry-Chemical hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 177,03 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 118,16 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,01 Prozent auf 13,77 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

