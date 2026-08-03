Nippon Electric Glass: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Electric Glass hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 25,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nippon Electric Glass ein Ergebnis je Aktie von 65,04 JPY vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Nippon Electric Glass 81,31 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at