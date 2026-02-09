09.02.2026 06:31:29

Nippon Electric Glass hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nippon Electric Glass hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 168,92 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Electric Glass -226,760 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nippon Electric Glass in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 79,31 Milliarden JPY im Vergleich zu 71,71 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 382,33 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nippon Electric Glass ein Gewinn pro Aktie von 141,67 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 311,40 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 299,24 Milliarden JPY im Vorjahr.

