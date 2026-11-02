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02.11.2026 06:31:29
Nippon Electric Glass stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nippon Electric Glass hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 44,62 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 85,90 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,05 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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