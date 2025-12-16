|
16.12.2025 03:40:17
Nippon Electric Glass To Start All-Electric Pharma Glass Tubing Production In Malaysia
(RTTNews) - Nippon Electric Glass Co., Ltd. (5214.T) announced plans to begin the world's first mass production of pharmaceutical-grade glass tubing using an all-electric melting furnace. Commercial production is expected to commence in December 2025 at the company's subsidiary in Selangor, Malaysia.
The initiative marks a breakthrough in pharmaceutical packaging manufacturing. By integrating NEG's proprietary all-electric melting technology with renewable energy sources, the company estimates that carbon dioxide emissions from glass tubing production can be reduced by up to 90% compared with traditional fossil-fuel combustion furnaces.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Hanelsende im Minus -- ATX schließt stärker -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt knappe Gewinne verbuchte. Die Wall Street präsentierte sich schwächer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.