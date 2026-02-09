Nippon Electric Glass veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nippon Electric Glass hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 514,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,28 USD. Im Vorjahr waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,08 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,98 Milliarden USD in den Büchern standen.

