Nippon Electric Glass: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nippon Electric Glass hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Nippon Electric Glass mit einem Umsatz von insgesamt 510,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 546,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,56 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at